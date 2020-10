alegeriSUA: Trump ''pune interesul lui inaintea celui al tarii'', acuza Pelosi

Donald Trump "pune interesul lui înaintea celui al ţării" abandonând negocierile privind un plan de ajutorare a americanilor pentru a face faţă crizei provocate de COVID-19, a acuzat marţi lidera democraţilor din Congresul Statelor Unite, Nancy Pelosi, potrivit AFP. Preşedintele american a anunţat marţi că nu mai negociază asupra acestui impuls bugetar pentru familiile şi micile firme americane până după alegerile de la 3 noiembrie, unde candidează pentru un nou mandat. "Încă o dată, preşedintele Trump şi-a arătat adevărata faţă: pune interesul lui înaintea celui al ţării, cu deplina complicitate a membrilor republicani ai Congresului", a criticat Nancy Pelosi într-un comunicat. Administraţia Trump şi Congresul încearcă de peste două luni să se pună de acord în privinţa unui nou plan de ajutoare, dar negocierile stagnează asupra valorii acestuia. Donald Trump a acuzat-o marţi pe Nancy Pelosi că nu negociază "cu bună-credinţă". Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020 "Evident, Casa Albă este în plină derută", a subliniat ea.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)