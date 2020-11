alegeriSUA Un judecator cere Postei sa se asigure ca toate buletinele de vot ramase sunt livrate autoritatilor electorale

Un judecător american a transmis miercuri că vrea să se asigure că sunt livrate toate buletinele de vot rămase nenumărate în alegerile extrem de strânse din SUA şi i-a cerut directorului Poştei, Louis DeJoy, să răspundă la întrebările despre motivele pentru care serviciile poştale nu au respectat o dispoziţie a instanţei de a căuta toate buletinele de vot care nu au fost expediate autorităţilor electorale, relatează Reuters. "Unde se află buletinele de vot şi cum facem să fie livrate pentru a fi numărate sunt chestiunile presante în acest moment", a spus judecătorul districtual Emmet Sullivan în încheierea unei audieri care a inclus şi o mărturie din partea unui oficial al Serviciului Poştal din SUA (USPS), Kevin Bray, care a răspuns la întrebări despre livrările de buletine de vot. Multe state acceptă buletine de vot până la o săptămână după ziua alegerilor, care a fost marţi, atât timp cât au fost timbrate până la acea dată. Voturile sunt încă numărate de autorităţile electorale în unele state-cheie în cursa extrem de strânsă dintre preşedintele republican în exerciţiu Donald Trump şi contracandidatul democrat Joe Biden. Serviciile poştale desfăşoară verificări şi folosesc reţelele de trimitere prioritară până sâmbătă pentru a livra toate buletinele de vot rămase. Poşta a precizat miercuri că a finalizat marţi noapte căutările dispuse de judecător şi că a descoperit numai 13 buletine de vot, toate în Pennsylvania. Judecătorul Emmet Sullivan a spus că Louis DeJoy, care a fost numit de Trump şi s-a implicat anterior în strângerea de donaţii pentru Partidul Republican, "ori va trebui să fie chemat, ori va veni în faţa mea pentru a depune mărturie sub jurământ despre motivele pentru care nu au fost luate unele măsuri". Sullivan a dispus aceste verificări ca răspuns la sesizări depuse de grupuri civice precum Vote Forward, NAACP şi ale comunităţii latino-americane. USPS i-a răspuns lui Sullivan că nu a putut respecta termenul limită, stabilit pentru marţi, pentru că nu era posibil logistic. "Instanţa a fost foarte clară că aşteaptă o conformare deplină. Am fost şocat să aud că nu a fost făcut nimic altceva după ce a fost emis ordinul", a spus judecătorul. Separat, Sullivan a dispus o nouă serie de verificări la centrele de procesare ale Poştei din Texas înainte de termenul limită de miercuri pentru voturile exprimate prin poştă care au fost ştampilate până marţi, pentru a fi trimise autorităţilor locale din acest stat. Conform unor date ale Poştei, până duminică circa 300.000 de buletine de vot care au fost primite pentru a fi procesate nu au fost scanate pentru a fi confirmată livrarea lor către autorităţile electorale. Într-un document depus în instanţă, Poşta precizează că "lipsa unei destinaţii sau finalizarea scanării nu înseamnă că buletinele de vot nu au fost livrate". USPS a mai explicat miercuri că "buletinele de vot au fost trimise înainte de termenele limită electorale. Am luat măsuri extraordinare pentru a trimite buletinele de vot direct către consiliile electorale locale. Când se întâmplă asta, ca regulă, aceste buletine de vot nu mai trec prin anumite operaţiuni de procesare şi nu primesc o scanare finală". Ordinul judecătorului vizează centre de procesare ale Poştei din centrul statului Pennsylvania, din nordul regiunii New England, din Carolina de Sud, din sudul Floridei, Colorado, Wisconsin şi părţi din Illinois, Arizona, Alabama şi Wyoming, precum şi din oraşele Atlanta, Houston, Philadelphia şi Detroit. AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citeşte şi: * VIDEO LIVE UPDATE Trump sau Biden? Americanii au votat pentru alegerea celui de-al 46-lea preşedinte al SUA