alegeriSUA 'Vom castiga aceste alegeri', a spus Biden, chemandu-i pe americani 'sa se uneasca'

Candidatul democrat Joe Biden s-a arătat vineri seară sigur de victoria sa în alegerile prezidenţiale din SUA, îndemnându-şi compatrioţii 'să se unească', în vreme ce rivalul său Donald Trump l-a avertizat să nu revendice victoria în mod 'ilegitim', transmite AFP. Întreaga Americă şi, odată cu ea, lumea întreagă, urmăresc de marţi seară procesul lent de numărare a voturilor. Chiar dacă fostul vicepreşedinte democrat pare pe punctul de a câştiga cursa pentru Casa Albă, niciuna din marile instituţii media din Statele Unite nu a anunţat până acum câştigătorul. După o zi de suspans în fieful său din Wilmington, în Delaware, de unde era aşteptat un discurs de celebrare a victoriei, Joe Biden nu a rostit în cele din urmă decât o alocuţiune scurtă, în absenţa rezultatelor. 'Dragii mei americani, nu avem încă declararea finală a unei victorii, dar cifrele oferă un tablou clar şi convingător: vom câştiga aceste alegeri', a afirmat Biden, având-o alături pe senatoarea Kamala Harris, propunerea democraţilor pentru postul de vicepreşedinte. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS Biden a subliniat avansul pe care l-a luat în ultimele 24 de ore, amintind că a trecut în faţa lui Donald Trump în statele-cheie Pennsylvania şi Georgia, unde numărarea voturilor continuă. 'Suntem pe calea cea bună de a obţine 300 de mari electori', a spus Biden. Adoptând un ton prezidenţial, el i-a îndemnat pe americani să aibă răbdare, după o campanie foarte agresivă. 'Este timpul să ne unim. Trebuie să depăşim furia', a insistat democratul. Joe Biden conduce cu o diferenţă de aproape 29.000 de voturi în Pennsylvania, stat care, cu cei 20 de mari electori ai săi, i-ar aduce victoria finală. În ce-l priveşte, Donald Trump nu a luat cuvântul în public în cursul zilei. Pe Twitter a scris însă că Biden nu ar trebui să revendice victoria în mod 'ilegitim'. 'Şi eu aş putea s-o revendic. Procedurile judiciare nu fac decât să înceapă!', a scris el. Republicanii îşi propun să strângă cel puţin 60 milioane de dolari pentru acţiunile în instanţele judiciare. Un consilier al lui Trump a descris strategia campaniei judiciare ca haotică şi dezorganizată. Un alt oficial republican, citat de Reuters cu condiţia anonimatului, a spus că are îndoieli că acţiunile în instanţe îi vor aduce victoria lui Trump. 'Cursa s-a încheiat şi singura persoană care nu vede acest lucru este Donald Trump', a afirmat el.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Adrian Dãdârlat)