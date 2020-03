ALERTA 15 dosare penale pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, plus inca un dosar pentru fals in declarații, transmite GCS

Marturie din Spitalul Groazei din Suceava: "Din sacii negri cu care sunt transportați pacienții morți sună telefoanele" Gianina Ursu, nepoata unui pacient de 68 de ani care a murit luni dimineață în Spitalul Județean din Suceava, a relatat pentru G4Media.ro situația din spitalul transformat într-o sursă de infecție pentru pacienți și medici deopotrivă.

Pericol extrem! Criza economica genereaza criza sociala, violente, furturi, jafuri: Fenomenul infractional e in crestere, iar politia tainueste asta. Bandele criminale se organizeaza si pregatesc un asalt fara precedent Tot mai multi romani se declara mai mult speriati de criza economica la care se asteapta in viitor, cupa cum releva un studiu Avangarde, care situeaza la 80% din populatie pentru aceasta temere. S-a ajuns la situatia in care pandemia in sine de coronavirus sa sperie mai putin cetatenii decat viitoarea criza.

Coronavirus: Suedia sfidează în continuare pandemia, deşi are peste 4.000 de cazuri confirmate Suedia este una dintre ţările europene care sfidează pandemia de coronavirus. Asta deşi până în acest moment, nordicii au raportat 4.028 de cazuri de infectare (de două ori mai multe decât în România) şi 146 de decese (faţă de 65 la noi în ţară).

Avertismentul "Solidaritatii Sanitare" pentru cadrele medicale infectate: Nu mai lucrati, riscati dosar penal! Federatia "Solidaritatea Sanitara" recomanda salariatilor din Sanatate sa nu lucreze daca stiu ca sunt infectati, deoarece exista riscul de a transmite boala pacientilor si colegilor.

Italienii ramasi fara bani au inceput sa jefuiasca organizat magazine. Mafia vrea sa preia controlul in sudul tarii Situatia se agraveaza de la o zi la alta in sudul Italiei, tara cea mai afectata de pandemia de coronavirus. Politia a fost trimisa sa pazeasca supermarketurile si magazinele din Palermo - cele care au mai ramas deschise -, pentru ca oamenii au ramas fara bani si au inceput sa fure, ca sa poata manca ceva.

Încă trei decese provocate de coronavirus, înregistrate în România Grupul de Comunicare strategică a raportat alte trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numărul total pe țară ajungând la 68.

Cum a ajuns pretul petrolului la cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani: Intre coronavirus si conflictul ruso-arab Cererea pentru petrol este in scadere, in timp ce productia creste galopant. Prin urmare, pretul a scazut semnificativ si a ajuns, luni, la cel mai mic nivel din ultimii 18 ani. The Guardian explica pe scurt cum s-a ajuns la aceasta situatie.

Proces inedit in vremea coronavirusului: Un somer cere primariei sa-i plateasca un ajutor financiar pentru autoizolare Un barbat din satul Agrisu Nou (Satu Mare) care sta fara forme legale in orasul Baia Mare (Maramures) a cerut primariei de domiciliu sa-i plateasca un ajutor lunar pe perioada starii de urgenta.