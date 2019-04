Alerta. Al doilea caz de meningita meningococica in cateva zile. Cine este pacienta

Meningita meningococica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile medicale sunt in alerta. In Romania a aparut un al doilea caz de meningita meningococica in decurs de cateva zile. Dupa tragedia de la Colegiul Gheorghe Lazar din Bucuresti, de aceasta data, o adolescenta de 16 ani prezinta simptomele bolii. Fata care s-a intors de curand din Italia, este internata intr-un spital din Botosani si primeste tratament cu antibiotice. Starea adolescentei de 16 ani este deocamdata stabila - anunta autoritatile sanitare. Primele teste facute in cazul ei au indicat o alta forma de meningita decat cea care a ucis-o in doar 8 ore - pe eleva de 18 ani de la colegiul national Gheorghe Lazar din Bucuresti. Riscurile sunt insa totusi mari si din acest motiv d ...