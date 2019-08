ALERTA Alexandru Cumpanașu s-a DEZLANȚUIT la Parchetul General - Plangere noua privind activitatea lui Dinca

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, a mers din nou la Parchetul General pentru a depune noi date în cazul de la Caracal, și, susține el, activitatea infracțională a lui Gheorghe Dincă.

"Am venit la Parchet să aduc noi elemente în cazul Caracal. Am depus deja 60 de pagini și între timp au venit multe alte informații pe care le-am filtrat și în acest moment voi depune noi informații vizavi de monstrul Dincă, dar și informații legate de legăturile lui cu alte județe din România. Am primit și informații din alte județe. Sunt cazuri din alte județe de fete răpite de care nu se știe nimic și am fost rugat să depun aceste plângeri", a declarat Cumpănașu.