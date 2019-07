ALERTA alimentara la Lidl: produs infestat cu salmonella. Clienții, chemați sa-l returneze

Alertă alimentară lansată de magazinele Lidl din România. Clienții sunt chemați să returneze un produs infestat cu salmonella. Consumatorii sunt atenționați că în urma consumului pot avea parte de afecțiuni stomacale grave. Alerta se regeră la produsul „Cămara Noastră Ciolan Presat, 100g”, infestat cu salmonella. Clienții care au cumpărat produsul sunt rugați să-l returneze magazinului. The post ALERTĂ alimentară la Lidl: produs infestat cu salmonella. Clienții, chemați să-l returneze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.