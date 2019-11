Alerta alimentara! Peste o tona de carne infestata cu pesta porcina a fost descoperita dupa vanzare! Politia a intervenit

Alerta alimentara in Piata Centrala din Targu Jiu, unde autoritatile au descoperit peste o tona de carne infestata cu pesta porcina africana. Mai grav este ca virusul a fost depistat dupa ce carnea fusese deja vanduta. Potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj, carnea provine de la un abator din judetul Valcea.

Carne infestata cu pesta porcina in Targu Jiu. Reactia autoritatilor

Chestionat pe marginea acestui subiect, directorul DSVSA Gorj a declarat ca in data de 19 octombrie, la respectivul abator au fost sacrificati porci adusi din Arges. Tot atunci, cel putin o tona de carne a intrat in hala din Targu-Jiu, conform facturii.

„Noi am fost anuntati pe data de 28 octombrie de la Valcea ca suntem si noi printre judetele unde a intrat carnea din acest lot, imediat am instituit o echipa, s-a deplasat la fata locului, a verificat, nu mai era niciun gram de carne, pentru ca se vanduse. La momentul cumpararii, oamenii nu stiau ca e infestata, mai ales ca avea si documente. Am dispus imediat dezinfectia la intreaga hala”, a explicat directorul Nicolae Calescu pentru Mediafax. La randul lor, politistii au deschis o ancheta in acest caz, anunta reprezentantii IPJ Gorj.

Carne expirata, tinuta in mizerie si rugina intr-o piata din Capitala

O situatie similara a fost intalnita si in Piata Delfinului din Capitala, unde inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului au descoperit produse pastrate intr-o mizerie de nedescris, sau spalate in chiuvete pline de rugina. Ca urmare a controalelor efectuate recent, au fost retrase de la vanzare peste o tona de alimente nocive pentru sanatatea noastra, iar cinci firme au fost inchise pe o perioada de sase luni, intrucat isi pun clientii in pericol cu buna stiinta.

Printre alimentele expirate depistate de ANPC se numara carnati, carne de porc, dar si cascaval sau smantana. Totodata, au fost aplicate 36 de amenzi in valoare de 280.000 de lei, iar 5 comercianti nu mai au voie sa-si vanda produsele in urmatoarele sase luni.

