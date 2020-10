ALERTA Costel Alexe anunța VERIFICARI FULGER dupa ce valorile poluarii din București au luat-o RAZNA

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a precizat vineri că inspectorii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) se află pe teren pentru a analiza cauzele poluării înregistrate în Capitală, pe parcursul nopţii de joi spre vineri.

"În momentul de faţă, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu sunt pe teren, fac verificări şi la final vor comunica şi opiniei publice care au fost rezultatele şi mai ales care au fost sancţiunile. Ceea ce ne dorim este ca astfel de episoade să nu se mai întâmple. Şi în cazul comunei Vidra şi în cazul acelor episoade care au fost mai multe au fost date şi sancţiuni. Avem în momentul de faţă anchete penale în curs în urma cărora sper ca fiecare dintre cei care se fac vinovaţi să răspundă în faţa legii. Din cauza unor astfel de accidente, poate de multe ori autorităţile publice locale nu au gestionat la momentul respectiv combaterea acelei probleme şi evident rezolvarea ei, cel mai mult au avut de suferit bucureştenii. Vreau să cred că instituţiile statului român îşi fac datoria, că vor duce mai departe aceste anchete şi cei care se fac responsabili şi vinovaţi să plătească", a spus Alexe, la Digi 24, conform Agerpres.

Ministrul de resort a susţinut că România a investit, în acest an, fonduri foarte mari în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

"Am speranţa că, odată cu schimbările care au avut loc la nivelul administraţiei publice din Bucureşti şi din judeţul Ilfov să avem investiţii mai mari în măsuri verzi tocmai pentru a reduce poluarea şi a creşte calitate aerului. Ca ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, mă bucur foarte mult că în acest an am reuşit să investim sume colosal de mari în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, şi fonduri guvernamentale, şi fonduri europene, şi fonduri de la Administraţia Fondului pentru Mediu tocmai pentru a oferi administraţiilor publice locale date în timp real şi pe baza acestora planurile integrate de calitate a aerului să fie puse în aplicare. Mi se pare firesc ca administraţiile publice locale să investească mai mult în tot ceea ce înseamnă reducerea poluării prin infrastructură, mijloace de transport public în comun, iar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi toate celelalte autorităţi competente să-şi facă datoria în misiuni de control", a menţionat oficialul.

În noaptea de joi spre vineri, staţiile pentru măsurarea calităţii aerului din Bucureşti au înregistrat depăşiri pentru poluarea cu particule PM 10 şi PM2,5, de aproape 350%. Astfel, conform informaţiilor apărute în mass-media, cele mai mari valori s-au înregistrat la staţia din Bragadiru (creştere de 347% la PM 2,5, respectiv de 236% la PM 10)

În tot acest timp, pe site-ul calitateaer.ro, dedicat Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, la secţiunea "Alerte de calitate a aerului" era postat mesajul "Nu există alerte active".

Particulele în suspensie (PM10) provin în special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor. Acestea pot provoca astm, afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar şi deces prematur. Valoarea zilnică admisă de PM10 pentru protecţia sănătăţii umane este de 50 micrograme/mc, în timp ce valoarea limită anuală este de 40 micrograme/mc.

De asemenea, particulele în suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase pentru sănătate, întrucât pot pătrunde foarte adânc în plămâni. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calităţii aerului la 25 micrograme de PM2.5 în metrul cub de aer.

În România, conform Legii nr. 104 din 15 iunie 2011, valoarea ţintelor anuale de PM2.5 este stabilită la 25 micrograme/mc, în timp ce valoare limită anuală ce trebuia atinsă până la data de 1 ianuarie 2020 era de 20 micrograme/mc.

Indicele de Calitate a Aerului (ICA) atrage atenţia asupra spaţiilor cu probleme de calitate a aerului şi se determină pe baza concentraţiilor noxelor CO, NO2, SO2, PM2.5 şi PM10 înregistrate prin staţii de trafic şi urbane. Aceste indice se calculează pe baza metodologiei franceze ce stă la baza CAQI - Common Air Quality Index. În prima etapă a proiectului, ICA este furnizat de valorile înregistrate pentru PM2,5 şi PM10, urmând ca valorile gazelor să fie adăugate după finalizarea testelor.