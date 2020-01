ALERTA de GRIPA in toata țara. Sute de copii, la Urgența, din cauza virusului gripal

Sunt mai bine de 15 ani de cand s-a auzit in presa de Clanul "Goleac", o increngatura de cumetrii si relatii care a stapanit si inca mai stapaneste Primaria Sectorului 4. Tartorul clanului, structurat dupa principii interlope e Marian Goleac, relationist cu Clanul Sportivilor, sef peste ADP4, mandat dupa mandat. Dar ce-i interesant este ca si sotia lui Goleac este in functie importanta, este subprefect al Bucurestilor.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea ramane in Penitenciarul Rahova, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, marti, ca nefondat recursul in casatie depus de acesta in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectia Copilului Teleorman, caz in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.