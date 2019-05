Alerta de inundatie pe Prut

rau inundatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starea de alerta pe raul Prut, pe sectorul Oroftiana - amonte Acumulare Stanca Costesti. Cota de inundatie la Oroftiana era depasita cu 65 de cm. O echipa a ISU Botosani este in teren si monitorizeaza situatia. Populatia a fost notificata cu privire la riscul anuntat. Totodata, persoanele care desfasoara activitati economice in lunca Prutului au fost anuntate sa fie pregatite pentru parasirea zonei in cazul in care riscul de inundatie creste. Cod portocaliu de inundatii pentru mai multe rauri din Romania! Ce judete sunt afectate Si anul trecut in aceasta zona au fost avertizari cu cod prtocaliu de inundatii. Daca ti-a placut articolul, te ...