ALERTA de la POLITIE! Fiti vigilenti! Mii de romani au fost deja INSELATI in acest mod

Un nou tip de inselaciune face victime printre romani. Esti sunat de cineva care se da drept operator la cei mai importanti provideri de telefonie mobila. Poate fi un fost angajat al firmei respective, pentru ca are acces la baza de date.



Iti spune ca e ceva in neregula cu factura ta si te roaga sa tastezi un cod de cifre. Daca ai facut asta, ii incarci cartela respectivului cu 300 de euro!



Informare a Ministerului de Interne

In atentia tuturor detinatorilor de telefoane mobile



Daca un corespondent lasa un mesaj sa apelati numarul 06 07 74 52 41, nu apelati in nici un caz acest numar; factura dumneavoastra va fi foarte mare.

Aceasta informatie, transmisa de Oficiul Central de Stopare a Terorismului, a fost comunicata in masa.



Dupa un timp escrocii au gasit un alt sistem pentru utilizarea frauduloasa a mobilelor. Ei va apeleaza pe GSM, se prezinta ca fiind „Provider” Orange, Telekom (sau orice retea in care sunteti abonat), va cer sa introduceti un cod care este 09 # explicandu-va ca este vorba de o verificarea a mobilului dumneavoastra. NU TASTATI IN NICI UN CAZ CODUL INDICAT SI INCHIDETI IMEDIAT.



Hotii dispun de dispozitive ce le permit sa citeasca cu acest cod cartela SIM.

Nu le ramane decat sa creeze o noua cartela (sau oricat de multe) cu care vor vorbi in contul tau.



Aceasta frauda se practica in mod curent si este, deci, necesar ca aceasta informatie sa fie difuzata rapid unui numar cat mai mare de persoane.

