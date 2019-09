Alerta de pesta porcina in judet. Directia Sanitar Veterinara Iasi impune noi masuri pentru populatie. Un nou caz aparut la Butea

Gabriel Ciobanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Iasi a emis un plan de masuri pentru populatia din judet dupa aparitia unui caz de pesta porcina africana aparuta in localitatea Butea, in gospodaria unui localnic. In aceste conditii, institutia a impus o serie de masuri pentru prevenirea populatiei. Instituirea zonei de protectie pe o raza de 3 km care cuprinde urmatoarele localitati: Butea,Rachiteni,Ursaresti,Miclauseni (4 localitati din 2 UAT: Rachiteni si Butea). Instituirea zonei de supraveghere pe o raza de 10 km in jurul focarelor , care include si zona de protectie, ( 10 km total ) care cuprinde urmatoarele localitati : Izvoarele,Mircesti,Iugani,Halaucesti,A.ICuza,Scheia,Farc ...