Alerta de pesta porcina la Zoo Galati. Masurile sunt drastice

Este alertă la grădina zoologică din Galaţi, după ce în apropiere au fost descoperiţi doi porci mistreţi morţi, infestaţi cu pestă porcină. Autorităţile au impus măsuri drastice. Toţi mistreţii aflaţi în libertate vor fi sacrificaţi. Şi câinii maidanezi din apropierea grădinii zoologice ar putea fi ucişi pentru a nu răspândi virusul. 22 de porci vietnamezi