Alerta de sanatate pentru medici, din cauza substanțelor folosite la dezinfectarea echipamentelor de protecție

Dezinfectanții folosiți pentru decontaminarea măștilor și halatelor conțin elemente care aparțin clasei de substanțe chimice care pot provoca complicații de sănătate, avertizează specialiștii citați de The Guardian. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) oferă îndrumări pentru practicienii din domeniul sănătății care reutilizează măștile de protecție atunci când există o deficiență severă, incluzând chiar reutilizarea