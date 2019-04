Alerta de vreme rea in toata tara. ANM: "Ne aflam sub influenta unui nucleu ciclonic"

Alina Serban vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila in toata tara, in urmatoarele patru zile. De asemenea, a fost emisa o prognoza speciala pentru Bucuresti. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 11 aprilie, ora 15.00 – 15 aprilie, ora 10.00, este valabila o informare de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat va ploua temporar in toate regiunile si vor fi mai ales averse, insotite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ in sud-vestul, sudul si sud-estul tarii. "Ne asteptam la ploi in toate regiunile tarii. Ne aflam sub influenta unui nucleu ciclonic ale carui sisteme frontale vor tra ...