ALERTA Decizia Guvernului luata in miez de noapte: Carantina in mai multe zone ale țari incepand de joi

Un barbat a fost oprit de politie, in Lugoj, pentru ca nu purta masca. Discutia a degenerat si s-a transformat intr-o altercatie in toata regula, iar un politist s-a ales cu o taietura la mana.

Presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a afimat miercuri, 4 noiembrie, ca, desi se vorbeste "foarte mult" despre preventie in domeniul sanatatii si exista si acte normative, "nu se face nimic", iar consecintele se vad "clar". In opinia sa, in materie de preventie trebuie sa se treaca la o atitudine "mai ofensiva".