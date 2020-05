ALERTA - Donald Trump catalogheaza drept ORGANIZAȚIE TERORISTA unii protestari din SUA

Președintele SUA, Donald Trump, anunță că organizația ANTIFA, o parte a celor care protestează în aceste zile în SUA, vor fi considerați organizația teroristă.

Citește și: SONDAJ IMAS - Creștere spectaculoasă pentru Pro România: PNL în cădere liberă, PSD stagnează

Cei de la ANTIFA sunt protestatarii îmbrăcați în negru, care salută cu pumnul ridicat în aer. Ei sunt acuzați că au produs stricăciuni majore, incendii și violențe.

ANTIFA este o organizație internaționalistă care își are rădăcinile într-o ideologie nihilistă, teroristă și, desigur, o ideologie criminală. În ANTIFA, deși numele definește această organizație ca fiind anti-fascistă, întâlnim atât germenii violenței fasciste, cât și germenii violenței comuniste, unite într-un singur scop: distrugerea oricărei entități statale, ordini constituționale și distrugerea ordinii sociale.

ANTIFA reprezintă astăzi ceea ce acum mai bine de 100 de ani nihiliștii ruși sau cei germani reprezentau pentru libertatea constituțională, democrația socială și disciplina statală construită în lumea post westphaliană.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.