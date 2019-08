ALERTA Șeful DIICOT, despre cazul Caracal: NU avem nici macar concluzii preliminare despre fragmentele osoase

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a făcut miercuri primele declarații publice despre cazul din Caracal:

„Ma prezint ultimele noutati in privinta anchetei. Ne exprimam regretul fata de situatia familiilor celor doua victime. Azi dimineata inculpatul a fost transferat in penitenciarul Jilava pentru expertiza psihiatrica. Pana in acest moment nu avem nici macar concluzii preliminare privnd fragmentele osoase si ce-a aparut in spatiul public sunt stiri pe surse neoficiale”, a zis Banila.