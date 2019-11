Alerta epidemiologica. Sunt cazuri de difterie la granița de nord a Romaniei cu Ucraina

Societatea Națională de Medicina Familiei face un apel de ultim moment şi cere vaccinarea de urgenţă a populaţiei după înregistrarea mai multor cazuri de difterie în Ucraina, la graniţă cu România. Acestea au fost confirmate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Medicii de familie cer lansarea urgentă a unui program național The post Alertă epidemiologică. Sunt cazuri de difterie la granița de nord a României cu Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.