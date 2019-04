ALERTA Șerban Nicolae anunța ce s-a decis in ședința de coaliție: 'Se ajunge la votul din Parlament, prin modificarea culorii politice a Guvernului' - VIDEO

Viorica Dăncilă a participat, luni seara, alături de Liviu Dragnea, la o ședință a coaliției, în care s-a discutat despre situația remanierii și o posibilă restructurare guvernamentală. Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD, a declarat, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV, ce s-a decis în ședința de la Palatul Parlamentului.

”A fost ședință de coaliției, am evaluat ipotezele care pot apărea de mâine. Cel mai probabil vom ajunge la remanierea aprobată de Parlament. Sunt două tipuri de remanieri: una simplă, post pe post, una care implică modificarea culorii politice a Guvernului, aprobată de Parlament, iar apoi președintele numește membrii Guvernului. Din ce am stabilit, premierul va discuta mâine cu președintele, să vedem dacă ne dă un răspuns. Am luat în calcul ipoteza ca el să spună: ”nu am luat, încă, o decizie”. Miercuri vom da un vot în Parlament care să implice modificarea structurii Guvernului. S-ar putea să îi accepte pe unul din cei 3 sau pe 2. Dacă nu îi acceptă pe toți 3, și dacă acceptă doar unul sau doar doi, vom merge cu mai mulți candidați. Vom extinde echipa guvernamentală cu încă un post. Vom merge și cu cel pe care îl refuză, cel al Justiției, dar și cu încă un post pe care îl vom înființa. ”, a declarat Șerban Nicolae.

