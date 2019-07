ALERTA - Fiul lui Leo de la Strehaia, prins in flagrant de politisti: Inselaciune de 300.000 de lei

Poliţia Capitalei a prins luni seara în flagrant doi bărbaţi, de 25 şi 45 de ani, care transportau zeci de aparate de aer condiţionat, în valoare de 300.000 de lei, obţinute prin înşelăciune. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei do bărbaţi este fiul celebrului Leo de la Strehaia.

"Astazi, 15.07.2019, politistii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București Serviciul de Investigarea Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind în continuarea cercetărilor in cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, exploatând date operative, au prins în flagrant 6 persoane, care după ce au indus in eroare reprezentanții unei societăți comerciale au incarcat 17 aparate de aer conditionat, urmand să incarce alte câteva zeci, pe care le-au transportat pe raza unei localități din județul Ilfov , fiind interceptati de polițiști . Din cercetări , până la acest moment, a rezultat faptul că mai multe persoane arogându-și in fals calitatea de reprezentați a două societăți comerciale ar fi indus in eroare persoana vătămată, determinand-o să livreze de la punctul de lucru situat pe raza Sectorului 1, circa 150 de aparate de aer condiționat, in valoare de 300.000 lei. Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalității Economice a Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului1 cu doi bărbați în stare de reținere", transmite Poliţia Capitalei.

La momentul publicării acestei ştiri, cei doi bărbaţi sunt audiaţi la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.