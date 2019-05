ALERTA - Furtunile se intorc peste Romania. Ploi torentiale, grindina si vijelii in toata tara

În regiunile vestice, nordice, centrale și la munte temporar instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp, iar izolat 30...35 l/mp. În restul teritoriului, dar mai ales în Oltenia și sudul Munteniei, astfel de fenomene se vor semnala local. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 8 și 18 grade. La Bucureşti, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

JOI Vremea va fi în general instabilă. Temporar, ziua mai ales în regiunile nordice, vestice și centrale, iar spre seară și noaptea cu precădere în centru, est și sud, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și izolat 35...40 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în Dealurile de Vest și 30 de grade în Bărăgan și Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade.

BUCUREŞTI Vremea va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului după-amiaza și noaptea. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade.

VINERI Vremea va fi instabilă în toate regiunile. Vor fi înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor fi local însemnate și izolat se va semnala grindină. Excepție vor face nord-vestul și sud-estul extrem al teritoriului, unde astfel de fenomene se vor produce pe arii mai restrânse. Temperaturile maxime se vor situa între 19 grade in Dealurile Vest poate si in Bucovina și 27 de grade cel m,ai probabil in Dobrogea, iar cele minime între 10 și 18 grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi instabilă. Vor fi înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade.

SAMBATA Vremea se va menține instabilă. Vor fi înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor fi local însemnate și vor fi condiții de grindină. Excepție vor face nord-vestul și sud-estul extrem al țării, unde înnorările vor fi temporare, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse. Temperaturile maxime se vor situa între 19 grade în Oltenia și 29 de grade în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 10 și 18 grade.

BUCUREŞTI Vremea se va menține instabilă. Vor fi înnorări temporar accentuate și, mai ales în prima parte a zilei și, din nou, spre seară și noaptea, se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade.

DUMINICA Vremea se va menține în general instabilă în majoritatea regiunilor. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial astfel încât, mai ales în sud-vest, se vor acumula cantități de apă mai însemnate. Vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade.

BUCUREŞTI Vremea se va menține instabilă. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. De luni pana miercuri vremea se va menține în general instabilă. Valorile termice vor fi apropiate de normele perioadei.