Alerta in Australia - Perchezitii la nivelul intregii tari care vizeaza persoane suspecte de activitati neonaziste

Autorităţile austriece au efectuat percheziţii marţi în întreaga ţară, vizând 32 de persoane care sunt suspectate de activităţi neonaziste, potrivit Ministerului Justiţiei, relatează dpa potrivit Agerpres.ro.

Ministerul a precizat că va furniza noi informaţii în cadrul unei conferinţe de presă din cursul după-amiezii.Coaliţia aflată la guvernare în Austria dintre conservatori şi extrema-dreaptă este în prezent sub presiune pentru a-şi dovedi bunele intenţii în ceea ce priveşte combaterea extremismului de dreapta, notează agenţia de ştiri germană.După recentele dezvăluiri potrivit cărora atacatorul de la moscheea din Christchurch, Noua Zeelandă, a donat bani unei Mişcări identitare anti-imigraţie din Austria, media şi opoziţia au analizat legăturile dintre aceasta şi partidul de extremă dreapta la putere, Partidul Libertăţii (FPO).În plus, agenţiile europene de informaţii şi-au redus relaţiile cu instituţia similară din Austria - Biroul pentru protecţia constituţiei şi contraterorism -, după ce procurorii au dispus efectuarea unei razii la acest birou în urmă cu un an pentru a investiga presupusele nereguli