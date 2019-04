Alerta in Dambovita! Un detinut condamnat pentru crima a evadat

Detinut Cretu Constantin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un detinut condamnat pentru crima a evadat din punctul de lucru Gaesti, Dambovita. Politistii au precizat ca detinutul se numeste Cretu Constantin, are 35 de ani si este condamnat definitiv la 15 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor. Detinut evadat la Gaesti, alerta in Dambovita Politistii preecizeaza ca detinutul desfasura activitati lucrative fara supraveghere. In vederea capturarii detinutului, autoritatile au blocat caile de acces pe posibilele directii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de cautare formate din personalul unitatii precum si cooperarea cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita, Inspectoratul Judetean al Jandarm ...