ALERTA in Germania: Doua persoane au fost ucise intr-o gara, de un individ care ataca trecatorii cu un cutit

Cel putin doua persoane au fost ucise, sambata, intr-un atac comis in Gara centrala din oraselul Iserlohn, situat in nord-vestul Germaniei, informeaza site-ul de stiri IKZ-online.de, potrivit Mediafax. Un individ inarmat cu un cutit a atacat trecatori in Gara centrala din Iserlohn, inainte de a fi imobilizat si retinut. Un barbat si o femeie au fost ucisi in atac. Autoritatile germane incearca sa afle motivul atacului, dar nu au indicii privind un act terorist.