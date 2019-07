Alerta in Germania! Mii de oameni din sute de cladiri au fost evacuati din cauza unei bombe

sediul Bancii Centrale Europene google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de persoane si sute de cladiri, inclusiv sediul Bancii Centrale Europene (BCE), au fost evacuate duminica in centrul orasului german Frankfurt, pentru o operatiune in scopul transportarii si dezamorsarii unei bombe din al II-lea Razboi Mondial, informeaza site-ul T-online.de, conform Mediafax. O bomba americana cu greutatea de aproximativ 500 de kilograme, datand in al II-lea Razboi Mondial, a fost gasita in centrul orasului Frankfurt in cursul unor lucrari de constructii. Autoritatile au lansat duminica dimineata o ampla operatiune pentru transportarea si dezamorsarea bombei, fiind evacuate aproximativ 17.000 de persoane si sute de cladiri, inclusiv sediul Bancii Centrale Europene ...