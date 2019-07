Alerta in magazine! Lidl retrage acest produs, contaminat cu salmonella

Lidl Romania a anuntat ca va retrage de pe rafturi produsul „Camara noastra ciolas presat, 100 g”. Asta dupa ce produsul a fost depistat ca fiind contaminat cu Salmonella. Compania a anuntat prin intermediul retelelor de socializare ca persoanele care au cumparat acest sortiment de ciolan presat sa nu il consume, intrucat bacteria poate provoca boli grave de stomac.

Lidl Romana retrage un produs contaminat cu Salmonella

Lidl Romania a cerut ca produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g” sa fie returnat pentru ca ar avea Salmonella. „Aceasta rechemare vizeaza exclusiv produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g” cu termenele de valabilitate: 22.07.2019, 23.07.2019, 27.07.2019, 28.07.2019”, au anuntat reprezentantii Lidl. Oamenii care au cumparat acest produs, cu termenele de valabilitate mentionate mai sus, sunt rugati sa nu il consume si sa tina cont de actiunea de retragere.

„In urma unei analize efectuate de producator, a fost detectata Salmonella spp (/25g). Salmonella poate provoca afectiuni grave stomacale sau intestinale (Salmoneloza). Din motive de siguranta, Lild Romania a decis sa retraga produsul de la vanzare.” Produsul poate fi returnat in toate magazinele Lidl. Contravaloarea acestuia va fi restituita, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal. Alte produse vandute de Lidl Romania, inclusiv alte produse din gama Camara Noastra, nu sunt afectate de aceasta rechemare.

Ce este salmonella si ce simptome produce infectia cu aceasta bacterie

Salmonella este o bacterie cu peste 2.500 de serotipuri sau “soiuri”, care se inmulteste in viteza, provocand toxiinfectii alimentare. Bacteria traieste in tractul intestinal al animalelor infectate si la om si poate contamina o varietate de alimente, cum ar fi carne, oua, lapte, fructe de mare, legume sau fructe.

Simptomele infectiei cu Salmonella sunt, de obicei, gastro-intestinale : diaree (uneori cu sange), febra, greata, voma, crampe abdominale. Aceste simptome pot fi severe, in special la copiii mici, persoanele in varsta si persoanele cu sistemul imunitar slabit. Simptomele pot sa apara dupa 6 – 72 ore de la infectarea cu aceasta bacterie si dureaza in general pana la o saptamana. In cazurile severe, diareea poate fi atat de grava iar deshidratarea atat de accentuata incat bolnavul trebuie spitalizat pentru a i se administra lichide si electroliti intravenos, se arata pe pagina Institutului Victor Babes.

