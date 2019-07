Alerta in Romania! Canicula a adus inca cinci noi specii de tantari

tantari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci specii noi de tantari periculosi s-au adaptat climei din Romania, din pricina incalzirii planetei. Grav este, ca tantarii pot aduce boli tropicale, inclusiv malarie potrivit stirileprotv.ro. In ultima jumatate de secol, temperatura medie din tara noastra a crescut cu aproape un grad, dupa cum arata un studiu efectuat de Universitatea de Stiinte Agricole din Iasi, la care au participat si specialisti din alte state europene. Cercetatorii au analizat cum au evoluat temperaturile in Romania din 1961 pana in 2017. Studiul a indicat o incalzire a atmosferei de la noi cu 0,72 de grade Celsius. Aceasta crestere a temperaturii - spun specialistii - a facut posibila adaptarea la clima de la noi a unor specii de ...