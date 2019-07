ALERTA in RUSIA! 14 oameni aflati intr-un posibil submarin NUCLEAR, au MURIT! Ce s-a intamplat

submarin nuclear rusesc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pozitia Kremlinului, care a refuzat sa ofere detalii despre incendiul soldat cu 14 morti la bordul unui submarin, a generat speculatii privind misiunea clasificata a vasului submersibil, comenteaza cotidianul Financial Times preluat de mediafax. Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, a declarat miercuri ca membrii echipajului "s-au comportat eroic" in eforturile de stingere a incendiului, salvand submarinul, un pasager civil si multi colegi "cu pretul propriilor vieti". Paisprezece persoane au murit in urma incendiului produs la bordul unui submarin de cercetare rus, a transmis Ministerul rus al Apararii, precizand ca incidentul a avut loc luni, in zona Severomorsk ...