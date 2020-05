Alerta in SUA! Cum s-au otravit zeci de mii de americani folosind greșit dezinfectanții contra COVID-19

Intoxicațiile accidentale în SUA au crescut dramatic în timpul pandemiei Covid-19, dar și în Marea Britanie. 45.550 de apeluri legate de expunerea la dezinfectant și agenți de curățare au fost înregistrate de la începutul crizei sanitare, peste ocean, aproape două treimi din incidente au implicat înălbitor și majoritatea celorlalți dezinfectanți nealcoolici și soluții sanitare. Specialișii […] The post Alertă în SUA! Cum s-au otrăvit zeci de mii de americani folosind greșit dezinfectanții contra COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.