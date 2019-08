Alerta in SUA. Un individ retinut, mai multe strazi inchise in jurul Ambasadei Israelului

SUA IERUSALIM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe strazi situate in jurul Ambasadei Israelului din SUA, in centrul orasului Washington D.C., au fost inchise vineri, din cauza unui obiect suspect, un individ fiind retinut de Serviciul american pentru protectia demnitarilor (Secret Service). Agenti ai Secret Service au inchis mai multe strazi din centrul capitalei SUA, iar o echipa pirotehnica a verificat un vehicul in care era un obiect suspect, afirma surse citate de postul tv Fox5. De ce poarta mulsulmanii barba! Explicatia pe care nici nu o banuiai Ambasada israeliana din SUA a fost inchisa cateva ore din cauza incidentului de securitate, informeaza cotidianul Times of Israel. Surse citate de cotidianul The Jerusalem Post au declarat ca Am ...