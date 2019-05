ALERTA Inca o victorie a Guvernului: Romanii au drept de LIBERA CIRCULAȚIE in Elveția

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, salută decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la 1 iunie.

"Salut decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la 1 iunie 2019. Încetează astfel clauza de salvgardare care limita acest drept pentru cetăţenii români şi bulgari. Decizia este una firească, asigurând drepturi egale cetăţenilor UE", a postat Ciamba miercuri pe Twitter.

În luna aprilie 2018, Consiliul federal elveţian a decis să prelungească clauza de salvgardare aplicabilă cetăţenilor români şi bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE - Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor.

Această măsură, a comunicat MAE la acel moment, are o valabilitate de un an, până la 31 mai 2019, fără a mai putea fi reînnoită, şi vizează eliberarea de noi permise de şedere de tip "B" (durată de şedere între 1 şi 5 ani). Măsura nu restricţionează eliberarea de permise de tip "L" (durată de şedere sub un an) şi nici prelungirea permiselor de tip "B" deja eliberate.

MAE informa că, potrivit Acordului din 1999 dintre Confederaţia Elveţiană şi Uniunea Europeană privind libera circulaţie a persoanelor (ALCP), extins la România şi Bulgaria la 1 iunie 2009 prin Protocolul II la acesta, accesul cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii elveţiene s-a făcut în limita unor cote stabilite pe o perioadă de 7 ani (2 ani + 3 ani + 2 ani, din 2009 până la 31 mai 2016).

Perioada de menţinere a restricţiilor pe piaţa muncii s-a încheiat la 31 mai 2016, dată de la care Elveţia a liberalizat circulaţia lucrătorilor români şi bulgari. Conform Protocolului, pentru ultima dată, la data de 1 iunie 2018, guvernul elveţian a putut activa o clauză de salvgardare (lit. d) din Protocol raportată la art. 10.4 din ALCP.

Elveţia a aplicat măsura în 2012 pentru statele membre nou intrate în UE şi în 2013 pentru toate statele membre UE.