ALERTA - Incendiu la o centrala nucleara din Ucraina. Autoritatile sustin ca nivelul de radioactivitate este sub control

Un incendiu s-a produs luni seară la centrala nucleară de la Rivne, în vestul Ucrainei, determinând oprirea unuia dintre reactoare, au anunţat marţi autorităţile ucrainene, care afirmă că nivelul de radioactivitate la faţa locului nu prezintă pericol, informează AFP, potrivit Agerpres.

Incendiul a fost stins în circa o oră şi s-a declanşat într-un transformator electric, fiind astfel activat sistemul de protecţie al reactoarelor.

Reactorul trei a fost oprit, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a agenţiei nucleare a Ucrainei, Energoatom. ''Nivelul de radioactivitate nu a crescut'', a mai spus purtătoarea de cuvânt, menţionând de asemenea că nu s-au înregistrat răniţi şi că este în curs o investigaţie asupra cauzelor incendiului.



Nivelul de gravitate al incidentului este zero, conform clasificării internaţionale a situaţiilor de urgenţă în centralele nucleare, a indicat într-un comunicat Energoatom.



Reactorul trei al centralei de la Rivne - care în total are patru reactoare - este în continuare scos din funcţiune pentru înlocuirea transformatorului.



În Ucraina, ţară unde în 1986 s-a înregistrat la Cernobîl cel mai grav accident nuclear din istorie, există în prezent patru centrale nucleare, care în total au 15 reactoare în funcţiune.

