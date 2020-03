ALERTA. Inmormantarile transmise live pe Facebook in mai multe regiuni din Italia (presa)

Din cauza măsurilor de prevenire a extinderii pandemiei de Sars-Cov 2, prin care se interzic adunările, în mai multe regiuni din Italia, înmormântările se transmit acum live pe paginile de Facebook ale parohiilor. Familiile și prietenii victimelor noului coronavirus pot intra pe aceste pagini pentru a-și lua rămas bun virtual de la persoana dragă, scrie The post ALERTĂ. Înmormântările transmise live pe Facebook în mai multe regiuni din Italia (presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.