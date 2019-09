ALERTA - Klaus Iohannis: 'Resping categoric propunerile inaintate pentru ministri interimari'

Preşedintele Klaus Iohannis respinge propunerile de miniştri interimari, în locul miniştrilor ALDE demisionari, şi cere premierului Dăncilă să solicite votul Parlamentului pentru restructurare.

"Eu nu girez sub nicio forma un astfel de joc politic meschin si ca atare resping categoric propunerile inaintate pentru ministri interimari. Sa fie clar: guvernul actual si-a schimbat componenta politica. Constitutia indica fara echivoc ce trebuie sa fac prim-ministrul. Este datoria doamnei premier sa mearga de urgenta in Parlament si sa obtina votul de validare. Guvernul nu mai are legitimitate din 26 mai", a declarat Iohannis.