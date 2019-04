Alerta la bordul unui avion AirAsia: un pasager a murit

O fetiţă de 2 luni a murit la bordul unui zbor AirAsia de la Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, spre Perth, în Australia, informează luni DPA, citând media locale, relatează Agerpres.

Citește și: FOTO-VIDEO Continuă TEROAREA în Sri Lanka: o nouă EXPLOZIE în apropierea unei biserici

Echipajul de zbor a solicitat asistenţă medicală de urgenţă la aterizare şi a fost întâmpinat de poliţia australiană şi paramedici atunci când avionul a sosit pe aeroportul din Perth luni dimineaţă, potrivit presei locale.

"Gândurile noastre sunt la copil şi familia implicată", a declarat purtătorul de cuvânt al AirAsia pentru Australian Associated Press (AAP).

O fostă asistentă medicală a povestit, într-o postare pe Facebook, că s-a aflat la bordul avionului şi a ţinut copilul în braţe când "şi-a dat ultima suflare". "La începutul zborului, copilul (Farah) era într-adevăr neliniştită şi plângea încontinuu", a spus Nadia Parenzee.

Ea a adăugat că s-a oferit să-i ajute pe părinţi, un tânăr cuplu saudit care urma să înceapă o viaţă nouă în Australia.

"Părinţii mi-au oferit copilul cu disperare în ochi", a declarat ea, adăugând că l-a luat în braţe şi a citit o rugăciune islamică.

"Apoi, copilul Farah şi-a dat ultima suflare şi a rămas inert".

Parenzee a spus că următoarele două ore şi jumătate au fost haos, în timp ce toţi încercau să resusciteze copilul până când avionul a aterizat.

"Parcă am inima împietrită şi nu ştiu cum să mă simt, dar sunt sincer onorată că am ţinut-o în braţe şi am citit o rugăciune (...) înainte de a ne părăsi", a mai spus ea, comentând aşa-numitul "profesionalism" al personalului AirAsia.

Moartea copilului nu este suspectă, a declarat poliţia statului australian Australia de Vest (Western Australia).