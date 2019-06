ALERTA la Iasi! Judetul este sub incidenta codului PORTOCALIU de instabilitate atmosferica

cod portocaliu meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judetul nostru va intra incepand cu ora 12.00 sub avertizare meteo cod PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata. Sunt asteptate ploi abundente, inclusiv sub forma de averse insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se pot inregistra cantitati de apa de 40-50 litri/mp, iar izolat chiar de 60-80 litri/mp. Codul portocaliu este valabil pana maine dimineata, in jurul orei 6.00. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. judetul cod portocaliu instabi ...