Alerta la la Caracal. Socant ce cauta astazi anchetatorii

Este o noua zi de cautari in casa groazei din Caracal. Criminalistii sunt tot mai aproape de a deschide gropile betonate din curtea asasinului. Anchetatorii vor aduce si specialisti in constructii la fata locului. Cinci vecini ai lui Gheorghe Dinca au fost trecuti pe lista persoanelor suspectate in acest caz si vor fi cu totii audiati. Intre timp apar si alte informatii socante. Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, a declarat ca in calculatorul lui Gheorghe Dinca au fost gasite fotografii cu pornografie infantila. Cinci vecini ai lui Gheorghe Dinca au fost trecuti pe lista persoanelor suspectate in acest caz si vor fi cu totii audiati. Este vorba despre cei pe care Dinca ii primea deseori in curte si erau mai apropiati ...