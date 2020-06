Alerta la Mumbai: Ciclonul Nisarga s-a intensificat și se apropie de coastele sud-vestice ale Indiei

Presiunile facute de Cristian Muntean si Florin Pandele in zona ASF asupra a doua cele mai importante societati de asigurari Am prezentat in articolul precedent legaturile pe care si le-a creat Florin Pandele pentru a-si spori afacerea cu cele trei service-uri si ascensiunea sa bazata pe increngaturile pe relatia ASF - ASSAI - COTAR, ca si cu alti politicieni care sa sustina legislatia RCA in forma actuala si deosebit de profitabila in Parlament. In continuare vom dezvolta relatia Pandele - Muntean - Rangu si jocurile de culise pentru a elimina de pe piata asigurarilor City Insurance si Euroins, principalii asiguratori, cu milioane de clienti.

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară s-a trezit din comă. În ce stare se află acum Vești bune în cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară! Artista din Iași și-a revenit din comă profundă, însă starea ei de sănătate este în continuare gravă și medicii o supraveghează îndeaproape.

Cioloș, mesaj pentru Orban: Plata amenzii nu este un merit politic, nu te face om de stat Liderul Plus, Dacian Cioloș, spune că discuția excesivă despre fotografia de la Guvern în care Ludovic Orban apare fumând alături de mai mulți miniștri este o furtună într-un pahar cu apă, din care taberele PSD și PNL încearcă să obțină avantaje politice caraghioase. Cioloș îi transmite lui Orban că "plata amenzii nu este un merit politic, nu te face om de stat și nici nu e normal să te lauzi că respecți legile".

Neversea, Untold, Electric Castle au fost anulate oficial. Biletele cumparate, valabile la una din urmatoarele trei editii Organizatorii celor mai mari festivaluri din Romania au anuntat ca evenimentele au fost amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei. Astfel, Neversea, Untold, Electric Castle, Jazz in the Park si Summer Well sunt principalele festivaluri anulate.

Meteo: Informare meteo de grindină şi vijelii în sudul-estul ţării Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis marţi o informare meteo de vreme rea valabilă pentru sudul, sud-estul şi centrul ţării, până miercuri.

Trump ameninţă că va scoate armata pe străzi Președintele Donald Trump a promis, luni, că va scoate armata pe străzi pentru a opri protestele, potrivit Reuters. Dar cum întunericul a căzut la câteva ore după declaraţia președintelui din Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, violența a izbucnit pentru a șaptea noapte.

Caracatita Asigurarilor: Increngatura ASF-ASSAI-COTAR. De ce nu se doreste schimbarea Legii RCA In episodul precedent am aratat care este legatura preferentiala a ASF cu anumite serviceuri auto care rostogolesc bani grei dupa tipicuri mafiote pe ruta asigurarilor RCA, sub protectia autoritatilor statului, dar si cu sprijinul asociatiei in domeniu, ca si a sindicatelor. Astazi dezvoltam subiectul, aratand o adevarata increngatura de interese ilicite, care propulseaza aceasta afacere pana la varf, cu implicatii politice.

4 idei grozave pentru a folosi o canapea extensibila In ultimii ani tot mai multe persoane au descoperit avantajele si frumusetea mobilierului multifunctional intr-o casa ori apartament.