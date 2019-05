Alerta la New York - Un simpatizant Hamas, care amenința ca arunca in aer Trump Tower, a fost arestat

Un tânăr - care ameninţa să arunce în aer Trump Tower şi consulatul Israelului din New York - a fost arestat miercuri la New Jersey, a anunţat procurorul federal al acestui stat vecin New York-ului, informează AFP potrivit Agerpres.

Anchetatorii afirmă că au găsit o întreagă serie de mesaje ameninţătoare pe reţelele de socializare postate de Jonathan Xie (20 de ani), simpatizant al Brigăzilor Al-Qassam, ramura armată a mişcării islamiste Hamas, aflată la putere în Fâşia Gaza.Jonathan Xie, originar din Basking Ridge, comunitate bogată din New Jersey, a fost inculpat pentru două capete de acuzare referitoare la tentativa de susţinere materială a unui grup terorist - pasibile cu câte 20 de ani de închisoare fiecare - mărturie falsă şi ameninţare interstatală.'Ameninţarea emanând de la extremişti violenţi, autoradicalizaţi în SUA, rămâne persistentă', a subliniat procurorul Craig Carpenito într-un comunicat. 'Deşi majoritatea americanilor ştiu de Statul Islamic, luăm în serios pe cei care ajută orice organizaţie teroristă recunoscută', a adăugat el.Jonathan Xie a trimis 100 de dolari în decembrie unui presupus membru al Brigăzilor Al-Qassam şi s-a lăudat cu privire la aceasta pe Instagram, admiţând: 'Ştiu că este ilegal'.În februarie, el a spus că doreşte să se angajeze în armata americană 'pentru a învăţa cum să ucidă'. În aprilie, acesta a postat pe Instagram fotografii cu Trump Tower suprapuse pe un mesaj în care susţinea că ar vrea să pună o bombă acolo.Sub o altă fotografie, Jonathan Xie întreba: 'Ar trebui oare aruncat în aer Trump Tower?', propunând să se răspundă prin da sau nu la întrebare, un mini-sondaj însoţit de o pictogramă care reprezenta o bombă.În aprilie, tot pe Instagram, el a postat drapelul Hamas şi o armă, afirmând că vrea să meargă la o 'defilare proisraeliană' şi să 'ucidă cât mai multă lume'.Ultima tentativă de atentat la New York datează din decembrie 2017: un bărbat originar din Bangladesh, inspirat de gruparea jihadistă Statul Islamic, a încercat să se arunce în aer pe culoarele metroului din Times Square, dar nu a făcut decât să se rănească uşor.Recunoscut vinovat în noiembrie trecut, el urmează să-şi primească sentinţa la 10 septembrie.