ALERTA la Paris. Turnul Eiffel a fost evacuat

Turnul Eiffel a fost evacuat in aceasta dupa-amiaza din cauza unei persoane care a incercat sa escaladeze edificiul emblematic din Paris, relateaza AFP. Ce urmari a avut incendiul de la catedrala Notre Dame ''A fost identificata o persoana care incerca sa escaladeze Turnul. Aceasta este procedura obisnuita. Trebuie sa oprim persoana in cauza sa continue si, in acest caz, se evacueaza Turnul", a explicat sursa citata, fara a preciza numarul turistilor afectati de aceasta masura. "Pompierii si politia sunt la fata locului", a adaugat sursa citata.