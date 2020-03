Alerta la Sibiu! Un avion cu 90 de pasageri a venit din zona rosie de coronavirus a Germaniei

Cei 90 de pasageri risca sa fie trimisi inapoi in Germania sau sa fie preluati dar sa ramana in caratina.

Potrivit ultimelor informatii, pasagerii aflati la bordul avionului urmeaza sa fie verificati, iar apoi sa se ia o decizie.

Pana in momentul de fata au fost confirmate 31 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimul caz este cel al unui barbat de 42 de ani, din Iasi, care s-a intors din Venetia pe data de 2 martie. In prezent, barbatul este internat la Spitalul de Boli Infectioase.

Din numarul total al celor confirmati, 6 persoane s-au vindecat. 487 de pacienti sunt in carantina, iar 11.684 sunt monitorizati la domiciliu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.