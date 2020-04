Alerta la Spitalul de Psihiatrie Cronici Zarnești: Un pacient a fost confirmat cu Covid – 85 de medici și 158 de pacienți sunt suspecți

Alertă la Spitalul de Psihiatrie Cronici Zărnești: întregul personal medical, medici, asistenti, infirmieri și personalul auxiliar precum și 158 de pacienți sunt suspecți de coronavirus. Totul după ce un pacient internat în unitatea sanitară a fost confirmat aztăzi pozitiv, pentru Covid-19.

"Pacientul a avut simptome de pe data de 1 aprilie, care au debutat cu febră. Pacientul a fost imediat testat. Firește, cei care au recoltat probele nu au purtat echipament corespunzător. Nici ni aveau de unde. Suntem secție de cronici, suntem considerați fără risc, așa că nu avem niciun combinezon. De pe 1 aprilie, abia astăzi ne-au venit rezultatele care au confirmat că pacientul are coronavirus. Ca măsură, tot personalul medical a fost trimis acasă. Fără să ni se spună ce să facem, cum să facem, dacă vom fi testați. Nimic. Eu am trei copii acasă. În tot timpul acesta am stat cu familia mea. Nu sunt singura. În aceeași situație suntem toți cei 85 de angajați ai spitalului. Cu toții am fost acasă, în familie, am fost la cumpărături", ne-a declarat dr. Simona Simion, medic la Spitalul de Psihiatrie Cronici Zărnești.

Medicul susține că pacientul nu este sursa 0 din spital. Și el a fost contaminat, ier sursa se plimbă în voie pe stradă fără să știe și răspândește virusul.

"Pacientul acesta a fost și el contaminat. este internat aici pe secție de câțiva ani. Deci cineva l-a infectat. Sursa de infecție este necunoscută în acest moment. Ar putea fi oricine. Probabil la ora asta este acasă cu familia sau pe stradă răspândind fără să știe virusul", a declarat dr. Simona Simion.

Personalul de la Spitalul de Psihiatrie Cronici Zărnești a transmis în urmă cu puțin timp un comunicat de presă:

"Inevitabilul s-a petrecut! Spitalul de Psihiatrie Cronici Zărnești are primul caz confirmat de COVID-19. Iar gravitatea situației este extremă, din lipsa de direcție a managerului Spitalului de Neurologie și Psihiatrie Brașov, de care aparține secția Zărnești: dl. dr. Nicușor-Florin Bîgiu!

Dar să urmărim desfășurarea evenimentelor.

În dimineața zilei de 31 martie 2020, dl. dr. Bîgiu o sună pe dna. dr. Simion, mediccul coordonator al Secției Zărnești de la acel moment, și o informează că va fi înlocuită de dr. Titus Szasz.

În paralel, dna. dr. Milhem constată o temperatură ridicată la unul dintre pacienții de pe secția ei. Nu o informează pe dna. dr. Simion, dar îi administrează tratamentul corespunzător pacientului cu temperatură.

În acest timp, personalul medical intră în contact cu pacientul.

A doua zi, pe data de 01.04.2020, dl. dr. Titus Szasz, proaspăt numit medic coordonator al secției, sosește la Zărnești și reunește TOT PERSONALUL medical al spitalului într-un raport de gardă. În condițiile în care amenințarea COVID este omniprezentă, în situația în care există restricții serioase cu privire la reunire, în situația în care românii sunt amendați cu sute de mii de lei, pentru că ies din casă, dl. dr. Szasz a considerat că este utilă reunirea personalului în aceeași încăpere.

În data de 02.04.2020, în jurul prânzului se efectuează primele teste cu privire la prezența COVID. Lipsa instruirii se face simțită și acum, unul dintre teste (și așa puține și prețioase) este stricat prin recoltare greșită. Ulterior sunt prelevate probe și trimise spre analiză către Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Nu este respectat protocolul scris al Ministerului Sănătății, ci se urmează o procedură ... dictată prin telefon.

Echipamentul de protecție al personalului a fost bineînțeles inadecvat, dar asta nu este o problemă pentru dl. dr. Bîgiu, ci doar pentru asistentele expuse.

Dnei. dr. Simion i se interzice accesul pe secție de către dl. dr. Szasz, fiind aproape împinsă de către acesta.

Personalul spitalului este TRIMIS ACASĂ. Există pericolul ca familiile să fi fost contaminate?

Data de 03.04.2020: dl. dr. Titus Szasz întârzie plecarea schimbului de noapte. Nu numai atât, esl și convoacă un raport de gardă. Asta deși EXISTA UN PACIENT SUSPECT COVID.

Schimbul de noapte pleacă acasă, iar schimbul de zi intră în tură. Și ... surpriza: se confirmă cazul COVID.

Putem porni de la premisa că a fost infectat întreg personalul? Cred că da!

Cine este vinovatul, din punctul de vedere al d-lui. dr. Bîgiu? Dna. dr. Simion, pe care tocmai o schimbase din funcție cu o zi înainte!

NU, domnule manager interimar! DVS. sunteți vinovatul!

Nu aveți de unde să știți, dar există motive serioase pentru care comanda nu se schimbă în timpul unui asalt. În situații de criză nu se ia un „comandant” de 3 bolnavi și se pune să coordoneze 160 de bolnavi în plină criză.

Consiliul Director al Spitalului de Neurologie și Psihiatrie Brașov v-a atras atenția să nu efectuați rocade în plină criză, în situația în care spitalul nu este pregătit de primirea bolnavilor COVID. Ați ales să treceți peste Consiliul Director.

Consiliul de Administrație al Spitalului vă spune că este necesar acordul scris al DSP. Ați înțeles să treceți și peste aceasta.

Ați spus că vă asumați decizia și ați înaintat o adresă scrisă de mână în care vă asumați, contrar tuturor recomandărilor, schimbarea conducerii de la Zărnești.

Ei bine, harababura, pe care ați creat-o pentru a vă satisface ambițiile personale se va lăsa cu morți.

Și, înainte de a apărea primii morți și la spitalul de lângă Poarta Schei, vă întreb: ați realizat circuitele de transport? Separați bolnavii COVID de ceilalți pacienți? Cum sunt acești bolnavi (deosebit de contagioși) alimentați?

Nu au trecut nici două zile de când un pacient pozitiv COVID era plimbat fără niciun fel de măsuri de protecție prin fața spitalului condus de dvs.

Iar dvs. d-le. dr. Szasz, puteți să ne spuneți ce v-a determinat ca în plină pandemie să adunați în mod repetat întreg personalul medical al Secției de Psihiatrie Cronici Zărnești în aceeași încăpere?

Cine își asumă răspunderea pentru lipsa echipamentului asistentelor, care au recoltat probele? Cine își asumă absența oricărui combinezon de protecție? Cine își asumă lipsa TOTALĂ a măștilor corespunzătoare? Cine își asumă decesele (ale pacienților, ale familiilor personalului și ale personalului), d-le. dr. Szasz și d-le. dr. Bîgiu?".