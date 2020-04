ALERTA - Ludovic Orban: Șomajul tehnic va fi inlocuit cu un stimulent pentru angajatori

Premierul Ludovic Orban a anunțat joi seară, la B1TV, că după ridicarea stării de urgență și eliminarea treptată a restricțiilor de circulație, pentru a ajuta economia să-și revină cât mai repede, Guvernul va renunta la plata somajului tehnic de 75% din salariu si va introduce o alta masura, anume suportarea de catre stat a unei parti din salariul pe care firmele il dau in cazul in care angajeaza persoane care au fost in somaj tehnic. „Masura somajului tehnic urmeaza sa fie inlocuita printr-o masura activa - sustinerea unei parti din salariu pentru companiile care angajeaza persoane care au fost in somaj tehnic”, a declarat Ludovic Orban.

