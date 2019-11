Alerta! Marea atenție la fake news. Ce știri false circula in aceasta perioada

Un tânăr în vârstă de 19 ani, aflat într-un grup care a asistat la un scandal între doi bărbați, izbucnit în fața unui local din Satu Mare, a murit după ce i s-a făcut rău și a căzut la pământ, sub ochii polițiștilor care cercetau incidentul.

După ce Suedia ne-a risipit orice emoții, meciul cu Spania este unul doar pentru palmares, o confruntare în care tricolorii și-ar dori să facă "o figură frumoasă". Cum în meciurile care aveau o miză reală nu și-au putut arăta valoarea, baieților lui Contra nu le rămâne decât să viseze la barajul din Liga Națiunilor. Spania vs România va avea loc pe Wanda Metropolitano din Madrid, va începe la 21:45 și va fi în direct pe ProTV.

Responsabili ai serviciului vamal de pe aeroportul din Kinshasa, capitala Congo, au fost interpelaţi vineri în urma unui caz de trafic cu solzi de pangolin, a scris RFI în ediţia sa în limba franceză, potrivit Agerpres. Marfa valora aproximativ 1,5 milioane de euro şi urma să ajungă în România via Istanbul.

Campion al turneului Next Gen cu un an în urmă, Stefanos Tsitsipas a avut o săptămână de senzație la Londra și a câștigat Turneul Campionilor la debut, după ce l-a învins în marea finală a sezonului pe austriacul Dominic Thiem, scor (6)5-7, 6-3, 7-6(4). Grecul a avut doar 16 erori neforțtate (față de 40 ale adversarului) și a reușit o lovitură câștigătoare în plus (34-33).