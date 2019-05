ALERTA MAXIMA - Capitala ar putea fi lovita de o tornada! Avertismentul meteorologilor

Scriitorul american George R. R. Martin a dezvăluit pe blogul său că trei spinoff-uri (seriale derivate dintr-o producţie originală, n.r.) inspirate din serialul de televiziune „Game of Thrones" („Urzeala Tronurilor") se află deja în pregătire la postul HBO şi vor fi lansate în anii următori.

Raed Arafat atentioneaza populatia ca trebuie sa fie pregatita pentru fenomene meteo extreme, mentionand ca in perioada urmatoare vor fi conditii de iarna. Incepand de duminica, ora 15.00, pana miercuri, ora 9.00, este in vigoare o atentionare de vreme rea, valabila pentru aproape toata tara.

Scandalul in care o femeie din Iasi s-a trezit evacuata din propria casa de catre executorii judecatoresti a escaladat. In urma cu cateva saptamani, apartamentul din bulevardul Cantemir al Mariei Mihai, in varsta de 67 de ani, a fost scos la licitatie si vandut catre un anumit Stefan Vornicescu.