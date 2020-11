ALERTA Media din SUA anunța ca Joe Biden a castigat in final scrutinul cu 306 electori, iar Donald Trump are doar 232

Principalul expert american in boli infectioase, Anthony Fauci, a declarat ca nu a avut contacte cu echipa de tranzitie a presedintelui ales Joe Biden si nu vede niciun motiv de a nu mai colabora cu administratia presedintelui in exercitiu Donald Trump intr-un moment cand sunt atatea de facut in combaterea unei pandemii care se agraveaza.