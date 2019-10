ALERTA METEO A fost emis COD GALBEN in 7 județe

Meteorologii au emis, joi seara, mai multe avertizări Cod galben de ceață valabile până la ora 24.00 în județele Prahova și Buzău și până la ora 3.00 în județele Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț și Vrancea.

Potrivit ANM, până la ora 24.00 sunt sub avertizare mai multe localități din județele Prahova și Buzău, unde se va semnala ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

De asemenea, până la ora 3.00 sunt sub avertizare județele Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț și Vrancea.

Meteorologii susțin că în aceste zone se va semnala ceață care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, iar trecător se va semnala burniță.

