Alerta meteo, actualizata: este cod portocaliu de furtuni si vijelii periculoase

ANM a emis, sambata, o noua informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica va fi accentuata, in perioada imediat urmatoare, iar vijeliile se vor intensifica. Va fi cod portocaliu de ploi si furtuni. Potrivit ANM, in intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 25 iunie, ora 23, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp. Vremea va fi ...